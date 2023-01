Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se ponovno podražile, potem ko najnovejši podatki kažejo na umirjanje inflacije. Povečala so se tudi pričakovanja, da bo centralna banka Federal Reserve opustila serijo izjemno agresivnih dvigov obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.