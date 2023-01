Fis našla zamenjavo za odpadla moška superveleslaloma

Ljubljana, 12. januarja - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je našla zamenjavo za odpadla moška superveleslaloma iz Lake Louisa in Val Gardene. Oba bo novem gostila Cortina d'Ampezzo v Italiji. Moška superveleslaloma za svetovni pokal bosta na sporedu v soboto in nedeljo, 28. in 29. januarja, so nocoj sporočili iz krovne zveze za smučarski in deskarski šport.