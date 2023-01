Policist v prostem času preprečil tatvino, drugi ukrepal proti prometnim prekrškarjem

Novo mesto, 12. januarja - Policisti so danes poročali o dveh dogodkih, v katerih sta policista na območju Novega mesta ukrepala zunaj službenega časa. Eden je posredoval, ko je opazil tri osebe na skuterju, ki so ogrožale prometno varnost, medtem pa je drugi preprečil poskus tatvine v trgovini, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.