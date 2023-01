Ministrstvo: Vzdržnost javnih financ po zadnjih dogovorih s sindikati ni ogrožena

Ljubljana, 12. januarja - Vsi dogovori o povišanju plač v javnem sektorju, ki jih je vlada v tem tednu dogovorila s Svizom, Fidesom in sodstvom, se pri finančnih učinkih gibljejo znotraj 611 milijonov evrov, kolikor je bil težak oktobrski dogovor reprezentativnih sindikatov in vlade, so za STA pojasnili na ministrstvu za finance. Vzdržnost javnih financ ni ogrožena, trdijo.