Newyorške medicinske sestre končale stavko

New York, 12. januarja - Okrog 7000 medicinskih sester iz dveh zasebnih bolnišničnih sistemov mesta New York se je danes po treh dneh stavke vrnilo na delovna mesta, potem ko je njihov sindikat dosegel dogovor z vodstvom Mount Sinai na Manhattnu in Montefiore v Bronxu za izboljšanje delovnih razmer in višje plače.