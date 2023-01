EU Madžarski zamrznila sredstva iz programov Erasmus in Obzorje

Budimpešta, 12. januarja - Evropska komisija je v okviru mehanizma pogojevanja izplačil sredstev EU z vladavino prava Madžarski zamrznila sredstva iz programov Erasmus in Obzorje. Madžarske oblasti so odločitev označile za nesprejemljivo in nedopustno ter naznanile, da bodo krile štipendije študentom v okviru programa Erasmus za leto 2024, če ne bo dosežen kompromis.