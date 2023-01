Robert Koren bo skrbel za razvoj mladih nogometašev pri Muri

Murska Sobota, 12. januarja - Nekdanji slovenski nogometaš Robert Koren bo odslej skrbel za razvoj in vzgojo v nogometni šoli Mure, je v izjavi za javnost sporočil soboški klub. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance bo zadolžen za razvoj in pravilno usmeritev trenerjev ter igralcev v starostnih selekcijah do 14, 15, 17 in 19 let. Pogodbo z Muro je podpisal do 31. maja 2026.