Letošnja vinska kraljica je Maja Pečarič

Radenci, 12. januarja - V Radencih so danes okronali 26. vinsko kraljico Slovenije. To je postala Maja Pečarič iz Kranja, ki bo letos na dogodkih doma in v tujini predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele - Primorsko, Posavje in Podravje, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino.