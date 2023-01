Prek zaslišanj na odborih pet ministrskih kandidatov za preoblikovano vlado

pripravili gospodarsko in notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 12. januarja - Skozi sito pristojnih parlamentarnih odborov je danes šla peterica ministrskih kandidatov za vodenje preoblikovanih resorjev v skladu s spremembami zakona o vladi, ki so bile po referendumski potrditvi uveljavljene konec minulega leta. Zaslišanja so prestali Alenka Bratušek, Darjo Felda, Uroš Brežan, Igor Papič in Emilija Stojmenova Duh.