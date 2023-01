Vlada imenovala štiri predstavnike v svet Moderne galerije

Ljubljana, 12. januarja - Vlada je na današnji redni seji v svet javnega zavoda Moderna galerija imenovala štiri predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. V svet so imenovani odvetnica Urša Chitrakar, umetnostna zgodovinarka Urška Jurman, nekdanja ministrica Majda Širca Ravnikar in bivši generalni sekretar Zoran Pistotnik.