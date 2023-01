Februarja bo na dražbi Bryantov rumeno-vijolični dres s številko 24

New York, 12. januarja - Rumeno-vijolični dres s številko 24 Kobeja Bryanta, ikone košarkarskega moštva iz Kalifornije Los Angeles Lakers, bo februarja naprodaj na dražbi, so danes sporočili iz ameriške dražbene hiše Sotheby's, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Neimenovani lastnik pričakuje, da bo za dragoceni kos tkanine iztržil od 4,6 do 6,5 milijona evrov.