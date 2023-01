V Slovenski filharmoniji se začenja 8. festival baročne glasbe

Ljubljana, 13. januarja - V Slovenski filharmoniji se bo danes začel 8. festival s pogledom v baročno glasbo. Ta bo zazvenela na treh petkovih koncertih do 27. januarja. Prva dva bo vodil italijanski dirigent in flavtist Federico Maria Sardelli, zadnjega pa norveška dirigentka Grete Pedersen, so sporočili iz filharmonije.