Maribor, 14. januarja - V UGM Kabinetu danes odpirajo razstavo slikarke Fredy Koschitz, ki je v Mariboru živela in ustvarjala med letoma 1941 in 1945. Njene slike se javnosti ponovno predstavljajo točno 70 let po slikarkini samostojni razstavi v Mariboru leta 1943.