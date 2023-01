Delničarji Fortenove za nadaljnjo konsolidacijo skupine

Zagreb, 12. januarja - Delničarji Fortenove so na današnji skupščini potrdili sklep, s katerim so za letos omogočili nove prevzeme in združitve oziroma odprodajo premoženja do največ 500 milijonov evrov. Kot so sporočili iz družbe, so ustvarili tudi predpogoje za refinanciranja obstoječega dolga skupine. Delničarji so podaljšali tudi mandat članom upravnega odbora.