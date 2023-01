Brežanu zelena luč pristojnega odbora

Ljubljana, 12. januarja - Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo osem poslancev, trije so bili proti. Brežan je sicer na predstavitvi izpostavil, da se bodo v prihodnje posvetili predvsem skrbi za naravo.