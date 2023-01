Za pravoslavne vernike se je začelo novo leto

Ljubljana, 14. januarja - V novo leto so opolnoči vstopili tudi pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju. Novoletne zabave so v Sloveniji po treh letih premora zaradi epidemije covida-19 pripravili v nekaterih gostiščih. Živahno pa je bilo tudi v Srbiji, kjer so denimo v središču Beograda novo leto mnogi pričakali na prostem.