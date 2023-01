Film Dedek gre na jug od danes na rednem kinematografskem sporedu

Ljubljana, 12. januarja - V kinih Cineplexx je od danes na rednem sporedu film Dedek gre na jug Vincija Vougea Anžlovarja. Režiser ga je posnel 32 let po filmu Babica gre na jug, v njem pa so nastopili igralci, kot so Boris Cavazza, Vlado Novak, Jonas Žnidaršič, Maruša Majer in Dario Varga. Kinematografsko premiero je film doživel v torek.