Ženski trening smuka v St. Antonu odpovedan

St. Anton, 12. januarja - Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučark v St. Antonu so odpovedali prvi načrtovani trening smuka. Zaradi nočnega sneženja so trening sprva z 11. ure prestavili na 12.30, nato pa so ga odpovedali. Ker je snega preveč in dela na progi še potekajo, izvedba treninga danes ni možna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.