Sodišče EU: Kupci potovanj imajo lahko pravico do znižanja cene zaradi koronskih ukrepov

Luxembourg, 12. januarja - Kupci potovanj v obliki turističnega paketa, na katere so vplivali ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19, imajo lahko pravico do znižanja cene potovanja, je odločilo Sodišče EU. Znižanje cene je treba presoditi glede na storitve, vključene v turistični paket, in mora ustrezati vrednosti storitev, za katere je bila ugotovljena neskladnost.