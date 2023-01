Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 12. januarja - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne pridobil odstotek. Vlagatelji so najbolj povpraševali po delnicah NLB, Petrola in Krke. Tečaj prvih je bil ob 89.600 evrov prometa 0,61 odstotka nad izhodiščem, Petrolove delnice so se ob 72.000 evrov prometa podražile za 2,88 odstotka, Krkine pa so ob 71.600 evrov prometa pri izhodiščni vrednosti.