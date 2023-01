Enajsta etapa Lucianu Benavidesu, Mulec 26.

Rijad, 12. januarja - Dirkači so danes na na vzdržljivostnem reliju Dakar končali 11. etapo med Šajbo in puščavo Rub'al Kali z 275 km hitrostnih preizkušenj. Med motociklisti jo je dobil Argentinec Luciano Benavides. Toni Mulec je današnjo etapo sklenil na 26. mestu z zaostankom 19 minut in 21 sekund. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil tokrat 40.