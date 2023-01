Kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Felda v predstavitvi o pomenu digitalizacije in prenovi prvega triletja

Ljubljana, 12. januarja - Kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v predstavitvi pred pristojnim odborom DZ izpostavil pomen digitalizacije, na področju katere morajo opolnomočiti vzgojitelje in učitelje na vseh stopnjah. Predstavil je tudi predvideno prenovo kurikuluma v vrtcih in prvega triletja osnovne šole.