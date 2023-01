ZDA in Japonska posodobili obrambno zavezništvo

Washington, 12. januarja - ZDA in Japonske sta v sredo naznanili posodobitev varnostnega sodelovanja, ki po novem obsega tudi vesolje. V primeru kitajskega napada v vesolju bi se ZDA sklicevale na obrambni sporazum z Japonsko, so sporočili po srečanju obrambnih in zunanjih ministrov. ZDA so napovedale še namestitev enote marincev za hitro posredovanje na ozemlju Japonske.