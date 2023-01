Zmaga za Čančarjev Denver, poraz Dragićevega Chicaga

Washington, 12. januarja - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, so se z zmago nad Phoenix Suns s 126:97 na vrhu zahodne konference izenačili z Memphis Grizzlies. Chicago Bulls Gorana Dragića pa so gostovali pri Washington Wizards in izgubili s 97:100. Dragić je v 15 minutah zbral štiri točke ter po dve podaji in ukradeni žogi.