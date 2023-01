Newyorške borze končale v zelenem

New York, 11. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se podražile, medtem ko trgi čakajo na nove podatke o inflaciji v ZDA, z upanjem, da bodo številke pokazale nadaljnjo upočasnitev rasti cen. To bi centralni banki Federal Reserve omogočilo upočasnitev dinamike zaostrovanja denarne politike.