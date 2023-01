Umrla vrhunska manekenka Tatjana Patitz

Los Angeles, 11. januarja - V starosti 56 let je umrla v Nemčiji rojena vrhunska manekenka Tatjana Patitz, ki je v 80. in 90. letih minulega stoletja skupaj s Cindy Crawford, Naomi Campbell in Lindo Evangelisto veljala za enega najbolj slavnih supermodelov na svetu. Vzrok smrti ni znan. Za seboj je pustila 19-letnega sina Jonaha.