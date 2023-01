Ptujski zdravstveni dom v leto 2023 vstopil s prenovljenim voznim parkom

Ptuj, 15. januarja - Zdravstveni dom Ptuj je nedavno precej posodobil svoj vozni park, saj so stara in dotrajana vozila nadomestili s šestimi novimi avtomobili, med katerimi je tudi sodobno reševalno vozilo za nujne primere in vozila za patronažno službo. Kot je povedala direktorica doma Metka Petek Uhan, je skupna vrednost investicije znašala dobrih je 330.000 evrov.