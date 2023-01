Tadej Mazej do poletja 2024 ostaja v klubu iz knežjega mesta

Celje, 11. januarja - Tadej Mazej ostaja zvest klubu iz knežjega mesta. Petindvajsetkratni slovenski prvaki v rokometu iz Celja so z Mazejem sklenili enoletno podaljšanje pogodbe. Krilni igralec bo v dvorani Zlatorog nastopal vsaj do poletja 2024, so objavili na klubski spletni strani.