Vrhovno sodišče ZDA New Yorku dopušča uveljavljanje prepovedi glede orožja

New York, 11. januarja - Zvezna država New York lahko zaenkrat še naprej izvaja obsežen nov zakon, ki prepoveduje nošenje ali uporabo orožja na občutljivih lokacijah, kot so šole, igrišča ali turistična zbirališča. Vrhovno sodišče ZDA je danes odločilo, da bo zakon veljal, medtem ko se tožbe proti njemu nadaljujejo.