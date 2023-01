V zadnji tekmi kroga Triglav boljši od Maribora

Ljubljana, 11. januarja - Košarkarice Triglava in VBO Maribora so danes odigrale še zadnjo tekmo 13. kroga 1. slovenske lige. Zmaga je ostala doma, saj je Triglav slavil s 75:62. Preostale tri tekme kroga so bile odigrane v soboto, do zmag pa so prišle košarkarice Pro-Bit Konjic, Cinkarne Celje in Akson Ilirije.