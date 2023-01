Zaradi poziva k preiskavi suma uporabe kemičnega orožja obsojena turška zdravnica

Istanbul, 11. januarja - Turško sodišče je danes predsednico zdravniškega združenja in eno od vodilnih zagovornic človekovih pravic Sebnem Korur Fincanci obsodilo na dve leti in osem mesecev zapora. Obsodili so jo zaradi širjenja "teroristične propagande", ker je pozvala k preiskavi domnev, da je turška vojska uporabila kemično orožja proti kurdskim borcem v Iraku.