Vreme: Pooblačilo se bo

Ljubljana, 11. januarja - Ponoči se bo pooblačilo. Ponekod bodo kratkotrajne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek dopoldne se bo od severozahoda zjasnilo, dan bo povečini sončen. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. V noči na soboto bodo ponekod rahle padavine, v soboto čez dan pa se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo in severnim Atlantikom je obsežno ciklonsko območje. Oslabljena vremenska motnja se bliža Alpam in bo v noči na četrtek oplazila naše kraje. Pred njo k nam v višinah z zahodnim vetrom priteka nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo prehodno pooblačilo, pojavljale se bodo kratkotrajne krajevne padavine. V četrtek se bo od severozahoda postopno razjasnilo.