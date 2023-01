Ljubljanska borza: Indeks pridobil več kot pol odstotka

Ljubljana, 11. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,57 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Petrola, cenejše kot v ponedeljek so le delnice Save Re in Telekoma Slovenije. Sklenjenih je bilo za 1,6 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB, Petrola in Krke, in sicer z vsakimi po več kot 300.000 evrov.