Tigrajski uporniki začeli predajo težkega orožja

Adis Abeba, 11. januarja - Tigrajski uporniki so danes sporočili, da so začeli predajo težkega orožja. Njihova razorožitev je ena od ključnih točk novembrskega mirovnega sporazuma, s katerim so se etiopska vlada in uporniki zavezali h končanju več kot dve leti trajajoče vojne na severu Etiopije, ki je terjala več tisoč življenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.