Po vstopu nemških policistov v Lützerath izbruhnil pretep

Mönchengladbach, 11. januarja - Nemški policisti so danes vstopili v vas Lützerath, ki jo zaradi nasprotovanja načrtom nemškega energetskega velikana RWE glede širitve tamkajšnjega premogovnika zasedajo podnebni aktivisti. Po vstopu organov pregona je v vasi izbruhnil pretep, aktivisti pa naj bi v policiste, ki so območje medtem zasedli, metali tudi kamenje in molotovke.