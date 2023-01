Začela so se rušitvena in pripravljalna dela za izgradnjo nove medicinske in veterinarske fakultete

Ljubljana, 11. januarja - Predstavniki ljubljanske univerze so danes predstavili potek del za gradnjo novih veterinarske in medicinske fakultete. Za slednjo so v teku pripravljalna dela, rušitve, premestitev montažnega objekta in predhodna arheološka izkopavanja. Na gradbišču nove veterinarske fakultete pa potekajo rušitvena dela in globoko temeljenje, so opisali.