Na območju Škofje Loke sumljiva smrt ženske, osumljenec pridržan

Škofja Loka, 11. januarja - Škofjeloški policisti preiskujejo smrt ženske, ki je umrla zaradi posledic kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Policija je opravila ogled kraja in osumljencu odvzela prostost, so sporočili s kranjske policijske uprave. Po neuradnih informacijah gre za tragedijo v družini.