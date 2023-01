Na Trgu republike obeležili 20. obletnico smrti politika Jožeta Pučnika

Ljubljana, 11. januarja - Ob 20. obletnici smrti politika Jožeta Pučnika so se nanj z žalno slovesnostjo spomnili na Trgu republike. Govorci, med njimi predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle in predsednik SDS Janez Janša, so se Pučnika spomnili kot politične osebnosti, ki je zaznamovala pot Slovenije v osamosvojitev in demokratizacijo.