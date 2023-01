Pri Cankarjevi založbi od esejev, romanesknih in krajših zgodb do prirodoslovnega potopisa

Ljubljana, 11. januarja - Pri Cankarjevi založbi so predstavili novosti, med njimi eseje Esada Babačića Navijaj v sebi in pet prevodnih del. To so zgodbe Nevena Ušumovića Zlata opeklina, kratki roman Dominique Fortier Papirnata mesta, prva knjiga trilogije Vernon Subutex avtorice Virginie Despentes, Dnevnik iz Oaxace Oliverja Sacksa in knjiga Elene Ferrante Izgubljena hči.