Zaradi kršitev s področja brezpilotnih zrakoplovov lani za okoli 15.000 evrov glob

Ljubljana, 11. januarja - Javna agencija za civilno letalstvo RS, policija in občinski redarji so lani vnovič nadzirali spoštovanje zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov. Pravnomočno je bilo zaključenih 28 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdanih 24 odločb o prekršku. Globe so bile izrečene v skupnem znesku 14.600 evrov, so danes sporočili iz agencije.