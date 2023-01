Uganda razglasila konec izbruha ebole

Kampala, 11. januarja - Uganda je danes uradno razglasila konec izbruha ebole, ki je v tej državi v zadnjih štirih mesecih ob 142 zabeleženih okužbah terjal 55 življenj. Konec izbruha je potrdila tudi svetovna zdravstvena organizacija WHO, generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je Ugando pohvalil za hiter in učinkovit odziv na to grožnjo.