Sylvinho po novem selektor Albanije

Tirana, 11. januarja - Albanska nogometna reprezentanca je dobila novega selektorja. To je postal 48-letni Brazilec Sylvinho, čigar glavni cilj bodo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, so potrdili na uradni strani zveze. Sylvinho je na selektorskem mestu zamenjal Edoarda Rejo, ki je izbrano vrsto vodil tri leta in pol.