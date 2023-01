SBC od vlade pričakuje posluh in dobre ukrepe

Ljubljana, 11. januarja - Dialog vlade s predstavniki gospodarstva je zadovoljiv, a je iz končnih vladnih ukrepov včasih videti, kot da ga sploh ne bi bilo, ocenjujejo v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Poudarjajo, da njihov cilj ni delovanje proti vladi, a od nje pričakujejo posluh in dobre ukrepe, ne pa populističnih rešitev. Posebej kritični so do ukrepov v zdravstvu.