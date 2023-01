V Zagrebu na ravni občinske lastnine najvišja plača v energetiki

Zagreb, 14. januarja - Povprečna neto plača v zagrebških občinskih podjetjih in ustanovah je oktobra lani znašala 8944 kun (1187 evrov), kar je 8,2 odstotka več kot oktobra 2021 in 18,1 odstotka več kot oktobra 2019, kažejo podatki zagrebške mestne uprave. Najbolje so bili plačani zaposleni v dejavnosti pridobivanja nafte, najslabše pa v proizvodnji usnja.