Na Ljubljanski borzi skok delnic Petrola in NLB

Ljubljana, 11. januarja - Ljubljanska borza se je v uvodnem delu trgovalnega dne obarvala v zeleno. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,72 odstotka, pri čemer so ga navzgor potisnile zlasti delnice Petrola in NLB, ki so se podražile za 1,95 oz. 1,54 odstotka. Največ zanimanja je za zdaj za delnice Salusa (1,4 milijona evrov), s katerimi se trguje v standardni kotaciji.