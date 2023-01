V letu 2021 manj investicij za varstvo okolja

Ljubljana, 15. januarja - Leta 2021 je bilo za investicije v varstvo okolja namenjenih 351 milijonov evrov oziroma 14,7 odstotka manj kot leta 2020. Medtem so bili tekoči izdatki za varstvo okolja za 12,8 odstotka višji kot v letu pred tem, znašali so 787 milijonov evrov, so ta teden sporočili iz Statističnega urada RS (Surs).