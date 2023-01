Študentka in vrhunska judoistka raziskala povezanost prehrane judoistov s tekmovalno uspešnostjo

Ljubljana, 12. januarja - Magistrska študentka na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in vrhunska judoistka Maruša Štangar je raziskala povezavo med procesom hitre izgube telesne mase in tekmovalno uspešnostjo vrhunskih judoistov. Raziskava je dokazala, da so proces, posledice in zgodovina manipulacije telesne mase povezani z uspešnostjo na tekmovanjih.