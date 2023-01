Ukrajinska vojska: Soledar je in bo ostal ukrajinski

Kijev/Moskva, 11. januarja - Ukrajinska vojska zanika, da so pripadniki ruske najemniške skupine Wagner zavzeli strateško pomembno mesto Soledar na vzhodu Ukrajine. "Soledar je bil, je in bo ostal ukrajinski," so sporočili iz oddelka za strateško komuniciranje ukrajinske vojske. Kremelj je medtem pozval, naj se z razglasitvijo zmage v bitki za mesto ne hiti.