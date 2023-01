Tamara Zidanšek izpadla v četrtfinalu

Hobart, 11. januarja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila v četrtfinalu dvojic na turnirju serije WTA v avstralskem Hobartu z denarnim skladom 241.300 evrov. Skupaj z Japonko Eri Hozumi je priznala premoč Norvežanki Ulrikki Eikeri in Catherini Harrison, po uri in 40 minutah dvoboja je bil izid 5:7, 6:4 in 10:7.