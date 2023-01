Na sodnem procesu zaradi kraje zakladnice muzeja dresdenskega gradu dogovor z obtoženci in sodiščem

Dresden, 11. januarja - Sodni proces zaradi kraje draguljev iz zakladnice muzeja v nemškem mestu Dresden na vzhodu države se bo za večino obtoženih končal s sporazumom med obrambo, tožilstvom in sodiščem. Štirje od šestih obtoženih so namreč v torek pristali na predlog sodišča, peti naj bi se odločil do naslednjega naroka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.